Regionali, Natale (Pd): “Scegliere tra chi come noi vuole portare la Liguria nel 2100 o chi guarda al 1800”

Genova. Una serie di “tavoli programmatici inclusivi”, aperti alle parti sociali, per arrivare, entro la fine di agosto, a poter dare un contributo sui temi (salute, ambiente, lavoro, eccetera) alla coalizione, in modo da incrociare le visioni e trovare quella piattaforma condivisa che per il centrosinistra è ancora più importante del nome del candidato alle prossime elezioni regionali.

E’ la proposta che il segretario ligure del Pd Davide Natale ha presentato all’assemblea regionale del partito, oggi, sabato 3 agosto, a confermare che i contenuti della campagna elettorale vengono prima del nome del candidato.

