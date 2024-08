Rugby/ Pro Recco: Gastaldi Zanello nuovo allenatore degli Squali

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Con l’inizio del mese di agosto ferve l’attività in vista della nuova stagione ovale e a Recco, dopo il bellissimo open day che il 29 luglio ha portato al Carlo Androne una cinquantina di bambini che hanno giocato a rugby e si sono divertiti con i nostri educatori, ora si entra in quella fase dell’estate in cui prende forma il campionato della Prima Squadra: la FIR ha ufficializzato la composizione dei gironi e la formula della Serie B ed è anche giunto il momento di annunciare colui che sarà il nuovo coach degli Squali, ovvero l’italo-argentino Mariano Gastaldi Zanello.

