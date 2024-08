Ceriale. “Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà…”, cantava nei primi anni 2000. E Gigi D’Alessio, purtroppo per Ceriale, è stato (quasi) profetico.

Non si è trattato di neve ovviamente, ma di pioggia mista a grandine. Un acquazzone estivo in piena regola, che si è abbattuto con forza, in questo venerdì di agosto, per oltre un’ora, sul territorio ingauno. E non ha risparmiato Ceriale, dove l’attesissimo concerto del cantante napoletano è di fatto saltato.

