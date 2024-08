Sestri: Vigili del fuoco in mezzo alla movida per un nido di calabroni

E’ successo ieri alle 23 quando i frati cappuccini con convento nell’isola di Sestri Levante, si sono accorti di essere minacciati da un nido di calabroni. Non sapendo a che santo rivolgersi hanno chiamato i vigili del fuoco di Chiavari. Questi sono arrivati velocemente ma, per raggiungere il convento, hanno dovuto fare i conti con i 5.000 presenti che, nella baia del silenzio e zone limitrofe, partecipano alla consueta serata di grande successo del silent disco. Una barriera umana con tanto di cuffie che alla fine si è spostata lasciando passare i mezzi di soccorso. A fine operazione per i vigili del fuoco una doppia missione compiuta.

