Usura ed estorsione, nuovo arresto per Roberto Sechi: “Bisogna mettere ansia alla gente”

Genova. Erano stati arrestati a febbraio per un giro di scommesse clandestine e usura che aveva tra le vittime un noto imprenditore di una catena di ristoranti.

Ora, pur trovandosi ancora nel carcere di Marassi, Roberto Sechi, 58 anni, detto ‘Chicco’ (pluripregiudicato e con alle spalle anche una condanna per mafia) e Giovanni Bizzarro, 62 anni, anche lui pluripregiudicato (condannato per ricettazione e truffa), sono stati colpiti da una nuova misura di custodia cautelare in carcere. (In questo articolo l’ordinanza che ha portato all’arresto di febbraio)

