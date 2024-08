Violenze su minori in cambio di regali e carte prepagate, arrestato prete genovese

Genova. Violenza sessuale su minorenne, prostituzione minorile e tentata violenza aggravata: sono questi i reati di cui è accusato e per cui è stato arrestato, nella giornata di venerdì 2 agosto, padre Andrea Melis, 60 anni, prete molto conosciuto a Genova e attivo proprio nell’ambito dell’educazione dei giovani.

Lo scoop, riportato dalle pagine del SecoloXIX, racconta di un’indagine andata avanti per mesi e culminata solo ieri con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare della procura da parte dei carabinieri. L’arresto ai domiciliari, questa la misura decisa dalla gip, riguarda per ora solo per il primo reato, gli abusi andati avanti per oltre tre anni su un ragazzino di 12. Sulle altre accuse serviranno ancora indagini.

