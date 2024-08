Albenga, Ciangherotti (FI): “Porto turistico volano per l’economia. La città lo merita”

Albenga. “Albenga, con il suo immenso potenziale turistico, merita un’infrastruttura capace di trasformare la città in un punto di riferimento per il turismo nautico. Albenga è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Il suo centro storico, uno dei meglio conservati della Liguria, e le sue spiagge sono solo alcune delle attrazioni che possono catturare l’interesse dei turisti. Ma per sfruttare pienamente queste potenzialità, è necessario dotare la città di infrastrutture all’altezza di questi obiettivi, tra cui un porto turistico”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

