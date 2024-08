Paura oggi pomeriggio, in spiaggia, in Via Olivo. Un bimbo in età scolare è finito in ospedale dopo un tuffo. L’episodio risale alle 14 di oggi pomeriggio quando il piccolo si è buttato in acqua battendo però violentemente il fianco. Nel giro di pochissimi minuti sul posto sono arrivati i militi della Croce rossa della Spezia che hanno provveduto a prestare le prime cure al bambino che poi è stato trasportato in ospedale alla Spezia in codice giallo.

L’articolo Bimbo si tuffa e batte un fianco: arriva l’ambulanza proviene da Città della Spezia.

