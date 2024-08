Camogli: folla attirata dal fascino del mare illuminato

Festa e centenario della Stella Maris. Folla in spiaggia e folla sul lungomare per assistere ad uno spettacolo unico, nonostante diversi tentativi di imitazione, e affascinante. La tradizionale posa dei lumini e l’esibizione dei “ragazzi du Dragun” caratteristica imbarcazione ricostruita dall’estro di Ido Battistone e diventata un simbolo di Canogli. Finita la festa qualche difficoltà a tornare a casa, probabilmente Amt avrebbe dovuto prevedere un potenziamento. Per altro, nonostante l’arrivo di migliaia di visitatori, la festa organizzata nei minimi dettagli non ha causato incidenti. Un solo malore sul lungomare dovuto al caldo.

Foto G.A.

