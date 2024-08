E’ il momento delle donne: Fezzano cerca il bis, ma l giro di boa guida Fossamastra

Il segnale dei 10 minuti alla partenza archivia per un attimo la gioia dei borgatari di Fezzano e fa salire la tensione in vista del Palio femminile. I pronostici sono tinti di verde anche in questo caso, ma alla Morin tutto può succedere.

E che la tensione giochi brutti scherzi lo dimostra la falsa partenza in cui sono incorse le vogatrici di un equipaggio, facendo annullare la procedura di partenza per una seconda chiamata alle sagole.

La seconda è buona: alle 18.05 iniziano i mille metri di sudore e passione del Palio femminile. E al giro di boa, a confermare l’eccezione che conferma la regola, la prima prua a girare è quella del Fossamastra, seguita a brevissima distanza dalle ragazze del Fezzano.

Una seconda vasca al cardiopalma consegnerà la vittoria del Palio alle regine del Golfo.

