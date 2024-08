Gara femminile, Fossamastra vince: “Riportare il Palio a casa è unico”

Una falsa partenza fa riavvolgere il nastro nella gara femminile. Tornate al loro posto le borgate si sono rimesse in linea per il secondo sparo. A vincere per pochissimi centimetri è il Fossamastra che gira per prima alla boa. Colpo su colpo l’equipaggio del Fossamastra strappa la vittoria al Fezzano, tallonate dal San Terenzo. L’immagine è di una gara equilibratissima nei primi 500 metri. A 250 metri dalla fine c’era grande incertezza tra Fezzano e Fossamastra, una gara finita davvero al fotofinish. Una vittoria che ha ribaltato tutti i pronostici: la borgata nel corso della stagione prepalio non aveva vinto neanche una gara.

Vincono Virginia Cattoi, Sara Borsetto, Giulia Faggioni, Lucia Curci. Timoniera: Ilenia Favazza allenate da Federico Arrigoni. Caterina Russo vice presidente della borgata è in lacrime: “Io lo sapevo, le mie ragazze lo sanno e fanno sempre la migliore performance dell’anno.”.

“Sono emozionata e felicissima, con la testa volevamo vincerlo, dare tutto e poi noi alla Morin siamo sempre pronte a dare qualcosa in più. Non ci siamo accorte di essere in testa – ha detto Virginia -. La nostra borgata è la nostra famiglia Giulia è al terzo Palio: “Riportare il palio in casa è unico”. Lucia ha aggiunto: “Abbiamo fatto una corsa contro il tempo, abbiamo raggiunto un obiettivo”. Tutte insieme: “Ringraziamo tutta la nostra gente e le altre borgate. Tutti quelli che ci hanno sostenuto”.

