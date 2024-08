Gare finite e piccoli soccorsi alla Morin: giovane si tuffa e viene punta da una medusa, scottature per i fumogeni

Va in archivio un pomeriggio di sport, passione e tradizione. Mentre le feste si sono spostate nelle rispettive borgate di Fezzano, Fossamastra e Muggiano la Morin non si spopola in attesa dei fuochi. Ma nella giornata oggi non sono mancati dei piccoli interventi di soccorso: almeno un paio di persone hanno dovuto ricorrere alle cure del personale della Pubblica assistenza della Spezia, in presidio fisso vista la portata della manifestazione, per alcune scottature dovute ai fumogeni.

Tra gli interventi, sempre dalla postazione di base, anche le cure di una ragazza che tra i vari festeggiamenti si è buttata nelle acque di Passeggiata Morin dove però è stata punta da una medusa. Ritornata sul molo si è rivolta alla Pubblica assistenza che l’ha curata. Tra gli ultimi interventi anche un colpo di calore, sempre per una giovane donna. Per nessuno di questi interventi si sono resi necessari ricoveri in ospedale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com