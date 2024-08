Guasto durante il volo Genova-Roma: atterraggio d’emergenza al Colombo

Genova. Hanno visto uscire fumo da un motore mentre il loro aereo era nel bel mezzo del Tirreno. Questo la scena a cui hanno assistito i passeggeri del volo Ita Airways Genova Roma, decollato questa mattina poco prima delle 7 dal capoluogo ligure.

Il guasto, di cui ancora non si conoscono le cause, per fortuna non ha avuto esiti tragici: il pilota ha immediatamente attivato la procedura prevista in questi casi, facendo inversione di rotta e tornando all’aeroporto genovese, il più vicino in quel momento.

