I complimenti di Peracchini a Fezzano, Fossamastra e Muggiano: “Da domani al lavoro per il Palio numero 100”

“Quella del Palio del Golfo è una giornata di grande emozione, ansia e aspettative per tutte le borgate. L’organizzazione di tutta la manifestazione è risultata perfetta, come negli altri anni, e ci auguriamo che i cittadini, appassionati, turisti e tutti gli atleti abbiano potuto vivere appieno questa 99esima edizione di una manifestazione che rappresenta la tradizione, la storia di questo Golfo e della sua comunità. Domani sera si terrà la premiazione dei vogatori e dei rispettivi capi borgate. Complimenti a tutte le borgate, in particolare al Fezzano Junior, al Fossamastra Femminile e al Muggiano Senior per aver vinto la competizione nelle loro categorie. Appena conclusa questa edizione, l’amministrazione si metterà subito al lavoro per l’organizzazione del centesimo anniversario, che sarà ricco di sorprese e di personaggi di primaria importanza delle istituzioni, per rendere la ricorrenza indimenticabile”. Lo afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini al termine delle gare del Palio del Golfo numero 99 che si sono disputate oggi in Passeggiata Morin.

