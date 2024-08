Il tempo delle proroghe è finito? Il 9 agosto lo “sciopero” dei balneari: una “serie” tutta italiana lunga 20 anni

Liguria. Sulla direttiva Bolkestein non è difficile immaginare in futuro l’uscita di una serie televisiva su Netflix. Parliamo di una saga tutta italiana capace di lasciare “gli spettatori” costantemente in balia dell’effetto cliffhanger. Ora però qualcosa sta cambiando e la sensazione è che il tempo delle proroghe, o delle “vie di fuga” alternative, sia quasi scaduto.

Il segnale, seppur simbolico, arriva direttamente dalla stessa categoria, che ha organizzato per il 9 agosto una sorta di “sciopero” degli ombrelloni per protestare “contro l’inerzia del governo italiano”. Ombrelloni chiusi dalle 8 alle 10 di mattina. Due ore di stop ai servizi: sulla carta poca roba, ma quanto basta – per il sindacato italiano balneari (Sib) guidato da Antonio Capacchione – per lanciare un messaggio alla premier Giorgia Meloni. “Per noi ha fatto più Draghi di lei”, ha dichiarato ieri al quotidiano “Il Foglio” il presidente nazionale del Sib.

