Una sera di festa per tanti, animata dalla Cena delle borgate e dalla Notte blu che ieri sera ha trasformato in un grande party a cielo aperto le vie del centro storico, per un minorenne però l’epilogo è stato peggiore perché è stato ricoverato in ospedale. Stando a quanto appreso, il ragazzo non ancora maggiorenne avrebbe presentato un forte malore dovuto all’ingestione di alcol poco prima della mezzanotte. Il giovanissimo è stato recuperato in Via Chiodo dalla Croce rossa della Spezia che poi lo ha trasportato al Sant’Andrea della Spezia con un codice di media gravità-

L’articolo Intossicazione etilica per un minorenne che finisce in ospedale proviene da Città della Spezia.

