Marco Ferrari a Tellaro con “Alla rivoluzione sulla Due Cavalli. Con ritorno a Lisbona 50 anni dopo”

Prosegue a Tellaro, nella piazzetta dell’ex oratorio, la rassegna Libi ‘n Selàa. Martedì 6 agosto, come di consueto alle 21.30, Marco Ferrari, giornalista e scrittore, presenterà Alla rivoluzione sulla Due Cavalli. Con ritorno a Lisbona 50 anni dopo (Laterza 2024), riedizione del fortunato romanzo dello stesso autore dedicato alla Rivoluzione dei garofani del 1974, pubblicato nel 1995. In questa edizione Ferrari aggiunge un capitolo in cui i due protagonisti Victor e Vasco si rincontrano, un po’ invecchiati e malandati, e ritornano a Lisbona a festeggiare il cinquantesimo anniversario della rivoluzione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com