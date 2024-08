Moria di patelle e lumache a Quinto: è allarme inquinamento dopo lo sversamento dal depuratore

Genova. Manciate di patelle morte e tanti gusci di lumache di mare trovate tra gli scogli vicino alla spiaggia dell’Assunta, a Quinto. Questa la testimonianza documentata con una foto e condivisa sui social lo scorso 30 luglio: un fatto che inizialmente ha suscitato poco clamore ma che oggi, con le notizie arrivate a seguito dallo sversamento di liquami provenienti dal depuratore proprio di Quinto, prende tutto un altro valore, lanciando ombre sulle conseguenza di questo incidente.

Incidente che, come si è scoperto solo successivamente, nei fatti è arrivato dopo una serie di anomalie che si sarebbero verificate a partire dal 27 luglio, vale a dire quattro giorni prima dello sversamento e tre giorni prima del ritrovamento dei tanti molluschi morti sul litorale di Quinto a poche decine di metri dall’impianto di depurazione. Secondo quanto poi emerso dalla procura, come anche riportato dal Secolo XIX, dopo i flussi anomali, il 29 luglio si sarebbero verificati i primi sversamenti in mare.

