Rapallo: dopo la rissa diurna la città si interroga

Sbigottiti. E’ probabilmente la prima volta che nel centro storico di Rapallo, di giorno, tra i tavolini di un bar, avviene una rissa in cui ci scappa anche un ferito. L’impudenza di queste bande che arrivano a sfidarsi tra la gente (e non più solo alla notte) è arrivata a un punto che richiede un approfondimento. Le forze dell’ordine ci sono, sono intervenute, ma non si può pretendere che loro e la prefettura si facciano carico dei motivi per cui la città si è trasformata, mostrando un aspetto violento e arrogante. Legato probabilmente a pratiche illecite. Su questo punto polizia, carabinieri, e guardia di finanza sono certamente informati. ma assieme alla magistratura devono attenersi alle leggi che spesso hanno maglie larghe che favoriscono comportamenti illeciti. In passato la giunta ha fornito alla polizia urbana e alle forze dell’ordine un’importante utilissima rete di telecamere. Oggi occorre fare di più – e certamente i servizi sociali sono impegnati – per capire come e perché è cambiato il disagio sociale; quanto è ampio il fenomeno. Reperire quindi esperti che possano indicare come rimediare. (m.m.)

