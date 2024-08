Recco: caso Volpi, anche Luciano Port chiede chiarezza”

A Recco continua a destare indignazione il caso di Gabriele Volpi che abbandona la società pallanuotistica, trattenendo per sé il marchio Pro Recco e lo stabilimento balneare unico cespite della società sportiva; bagni che dovranno comunque andare a gara pubblica e che potrebbero essere in futuro oggetto di ricorsi al Tar. Qualcuno a Recco, molto fiducioso nella politica, si chiede perché il Consiglio comunale non voti una variante al piano regolatore che indichi nell’ex aerea Iml (di proprietà di una società di Volpi) un parco e un posteggio; ciò – si dice – darebbe un segnale forte; anche se darebbe origine ad una causa amministrativa; e il tempo potrebbe dare torto a Volpi.

Intanto segnaliamo che Luciano Port, tifoso della Pro Recco, ex sindaco della città, uomo che in passato ha trovato sostenitori della società pallanuotistica che hanno versato complessivamente 1.250.000.000 alla Pro Recco, ha inviato il seguente messaggio al sindaco Carlo Gandolfo: “Sono d’accordo con te che è necessario vederci chiaro perché tutta la Recco biancoceleste non può accettare questo comportamento di Volpi se non viene spiegato bene. E soprattutto è necessario capire perché quel che è stato costruito dal 1913, ben prima di Volpi, dovrebbe diventare di sua proprietà.. Luciano Port”. (m.m.)

