“Ritratti ad arte”, sarzanesi illustri raccontati a Palazzo Tusini tra parole e musica

Sabato 10 agosto alle ore 21:00 a Palazzo Tusini (in via Mazzini a Sarzana, di fronte al palazzo vescovile) avrà inizio la serie di incontri “Ritratti ad arte”, un progetto ideato dal Museo Diocesano di Sarzana in collaborazione con la Fondazione ‘InCasa’ e con il contributo del Comune di Sarzana attraverso il bando Call for Ideas 2024.

Durante la rassegna, per ogni incontro, verrà proposto al pubblico il racconto biografico di un personaggio di rilievo della storia di Sarzana.

Si comincia appunto sabato 10 con Luigi Tusini, del quale tratteggerà la vita e le opere lo storico Egidio Banti. Per prenotarsi telefonare allo 0187 625174 o indirizzare una email a diocesanosarzana@gmail.com

La narrazione sarà intervallata dall’esecuzione di brani di musica dell’800 da parte dell’Ensemble Vox Continua.

Luigi Tusini è il capostipite della famiglia il cui ultimo esponente – il fisico Emilio Doni – ha conferito la proprietà di Palazzo Tusini – insieme ad ogni altro suo bene – nella Fondazione InCasa, che ha finalità di sostegno alla missione della Chiesa nella formazione dei giovani e nell’assistenza agli ultimi.

La serie di incontri si incrocerà con la mostra di dipinti e sculture prevista per l’autunno al Museo Diocesano di Sarzana e che avrà come filo conduttore il tema del ritratto d’arte. Verranno raccolti ed esposti ritratti – dipinti o scolpiti – dal Seicento ad oggi che raccontino per immagini personaggi illustri della storia civile e religiosa della città ma che getteranno anche una luce per lo più inedita sugli artisti, i committenti, i collezionisti e i soggetti della ritrattistica sarzanese di quattro secoli.

