Spiagge, verso lo sciopero dei balneari: il tempo delle proroghe sta per finire? Una saga tutta italiana lunga 20 anni

Genova. L’epopea della direttiva Bolkestein è una storia tutta italiana, tra rinvii, riflessioni, scontri e promesse. Qualcosa però sta cambiando: il tempo delle proroghe volge al termine e lo spazio per le alternative ha i giorni contati.

Il segnale, seppur simbolico, arriva direttamente dalla stessa categoria, che ha organizzato per il 9 agosto una sorta di “sciopero” degli ombrelloni per protestare “contro l’inerzia del governo italiano”. Ombrelloni chiusi dalle 8 alle 10 di mattina. Due ore di stop ai servizi: sulla carta poca roba, ma quanto basta – per il sindacato italiano balneari (Sib) guidato da Antonio Capacchione – per lanciare un messaggio alla premier Giorgia Meloni. “Per noi ha fatto più Draghi di lei”, ha dichiarato ieri al quotidiano “Il Foglio” il presidente nazionale del Sib.

