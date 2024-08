Un siluro della Seconda guerra mondiale in spiaggia a Forte dei Marmi: dalla Spezia arriva il Nucelo Sdai

Un residuato bellico comparso in spiaggia a Forte dei Marmi. Sono dunque partite le azioni per monitorarlo per procedere poi alla rimozione, che arriverà in un secondo momento, a seguito della segnalazione della Capitaneria di Porto e della richiesta di intervento da parte della Prefettura di Lucca. Sono intervenuti i Palombari della Marina Militare del Nucleo Sdai della Spezia: hanno verificato che si tratta di un siluro del secondo conflitto mondiale privo comunque della parte esplosiva e quindi in condizioni inerti. L’area rimarrà interdetta e sorvegliata dalle locali autorità di polizia fino alla rimozione per il successivo smaltimento.

