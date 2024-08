A D’Angelo il premio Perioli: “Colpitissimo dagli spezzini, sul mercato c’è tempo per migliorarci”

Serata di festa ad Arcola, dove la quarta edizione del premio ‘Coriolano Perioli’ ha visto come protagonista Luca D’Angelo, il tecnico dello Spezia, a cui è andato il premio. “È un piacere parlare di sport in un’estate di Olimpiadi”, ha spiegato il Sindaco di Arcola, Monica Paganini. “Lo sport è formativo, unisce, è cultura. Arcola è legata a Coriolano Perioli e in suo onore e della squadra del 1944 siamo qui questa sera. Premiare l’allenatore dello Spezia è un piacere”.

Nel corso della serata è stata ricordata la figura di Coriolano Perioli, storico presidente dello Spezia campione d’Italia nel 1944, e di Mario Tommaseo, a cui viene dedicata una targa, accompagnata dalla lettura di alcuni testi letti dalla voce dell’attore Riccardo Monopoli. Poi il momento di D’Angelo, che sale sul palco tra gli applausi generali. “Conosco la storia e quando mi hanno detto che sarei stato premiato mi ha fatto molto piacere e mi fa piacere che in tanti siano venuti a salutarmi”, racconta l’allenatore, che una volta sceso dal palco si è concentrato sul campo e sulla partita con la Salernitana che il prossimo lunedì aprirà la stagione dello Spezia. “Abbiamo un piccolo periodo per affinare la condizione atletica e tattica prima della partita, a Salerno aspiriamo a passare il turno. La Salernitana ha una squadra molto forte, con giocatori che vengono dalla Serie A, ma abbiamo possibilità. Le amichevoli hanno un’importanza relativa, servono per dare la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con i ragazzi. Abbiamo fatto discretamente bene e ora ci prepariamo alla partita di lunedì”.

