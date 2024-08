Arpa celtica, basso, chitarra e voce: a Castelnuovo il concerto dei Cafuné

Nuovo appuntamento con i concerti sotto la torre sabato 10 agosto dalle 21.00 in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra, di scena i Cafuné. “Mamma, mi dai un cafuné?” chiedono i bambini in Brasile, mentre si fanno raccontare una favola, prima di abbandonarsi al sonno. Cafuné è una parola che non trova una traduzione in italiano. In portoghese indica “il gesto tenero di passare delicatamente le dita fra i capelli di una persona che si ama”. Così prende forma Cafuné: un progetto musicale di soli strumenti a corde (arpa celtica, voce, chitarra e basso) che è un viaggio tra sonorità antiche e folk contaminato e che si muove tra la musica e le storie per trasportare l’ascoltatore in una dimensione a volte più morbida, a volte più cupa, giocando con le corde, le sonorità e i racconti, con l’aspetto narrativo filo rosso tra i brani. Possibilità di cenare con focacce (info: +39 339 603 5706)

