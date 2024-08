Camogli: burraco di successo pro “Gigi Ghirotti”

Alla bocciofila “A. Corzetto” di Camogli sold out con 160 iscritti (40 tavoli) al VI° Memorial “Ileana Gimelli”: torneo di burraco in favore della “Gigi Ghirotti”. Molto soddisfatta la figlia di Ileana, Roberta Morando, ideatrice del torneo in ricordo della madre assidua frequentatrice della bocciofila, ma anche una delle prime pallanuotiste in Italia nella squadra della Rari Nantes Camogli.

Ad inizio seraya Roberto Vucas, presidente della bocciofila, ha ringraziato i partecipanti, sempre numerosi e chi ha collaborato all’organizzazione serata. Ha poi presentato un ulteriore premio, dedicato alla signora più elegante, in ricordo di Elena Pierodominici, che lavorava nell’alta moda.

