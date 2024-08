Caos sulla A7: rimorchio di un tir spacca l’asfalto mentre un camion si ferma per un’avaria

Genova. Giornata davvero complicata per il traffico autostradale genovese, con un doppio guasto che di fatto ha gettato ancora una volta l’A7 nel caos con chilometri di code e disagi per automobilisti e camionisti.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 17.30, in direzione di Genova tra Isola del Cantone e Busalla, dove un tir si è dovuto fermare per una avaria. Il mezzo ha occupato una corsia, creando di fatto un collo di bottiglia verso il capoluogo ligure, in queste ore raggiunto da centinaia di auto per le partenze dei traghetti. Al momento si registrano 3 chilometri di code.

