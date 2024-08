Cicagna: albero si abbatte sulla linea elettrica; erogazione sospesa

La scorsa notte un albero è crollato adagiandosi su un cavo della linea elettrica ad alta tensione (15.000 volt) che ha cominciato a “sfiammare”. Con pericolo in particolare per un sottostante capannone. E’ accaduto all’una nel Comune di Cicagna lungo la strada che da Monleone sale verso il passo della Scoglina. Sul posto sono immediatamente intervenuti sia i vigili del fuoco di Chiavari, sia i tecnici di Enel. Questi ultimi hanno disattivato la linea elettrica, riattivata poi provvisoriamente con l’impiego di un generatore. I vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dell’albero; operazione che è durata fino alle 2.30. Questa mattina Enel riprenderà i lavori per riattivare la linea danneggiata.

