Due giorni di festa per i dieci anni della Taverna del Vara, che presenta la Ipa “Il lato oscuro della Torza”

Decima edizione della festa del raccolto del luppolo di Torza, dieci anni di Taverna del Vara, che organizza una due giorni di birra, sapori e musica. In entrambe le giornate, la Taverna presenterà la birra brassata realizzata in occasione del decennale in collaborazione con il Birrificio del Golfo; una Black Ipa dal nome… stellare: “Il lato oscuro della Torza”. Ecco il programma della festa:

**16 agosto**

17.00-18.00: visite guidate del birrificio.

18.30: Laboratorio di Kuaska, Anna Borrelli e Lella Canepa.

Birrifici: Baladin, Cantina Errante, Loverbeer, Kamun e Taverna del Vara.

Su prenotazione. (https://www.facebook.com/events/1533587440924579?locale=it_IT)

Dalle 18:00 Ciberie per tutti:

– Michele de l’Anciua con le focaccette del marinaio;

– Taglieri della casa

– Torte di verdura

– Arrosticini de niatri

Birre della Tavera più quelle dei produttori ospiti, cioè:

– Birrificio del Golfo (SP)

– Kamun (AL)

– Birificio Clandestino (LI)

più naturalmente le birre della casa.

Musica a cura di Irma3sound, con selezione di pezzi su cd, vinili e digitale.

Alle 21.30 concerto dei Repetitia Iuvant

**17 agosto**

17.00-18.00: visite guidate del birrificio.

18.30: Racconti di luppolo, orzo, farro e grano…

Lab su prenotazione

Dalle 18:00 Ciberie per tutti:

– i panigacci dell’azienda agricola la Giara;

– Taglieri della casa

– Torte di verdura

– arrosticini de niatri

Birre della Taverna più quelle dei produttori ospiti, cioè:

– Birrificio del Golfo (SP)

– Kamun (AL)

– Birificio Clandestino (LI)

e le immancabili birrette della casa!

Musica:

Musica a cura di Irma3sound, con selezione di pezzi su cd, vinili e digitale.

Alle 21.30 spettacolo di Burlesque

