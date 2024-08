E’ morto Francesco Langella, storico direttore della De Amicis: mondo della cultura in lutto

Genova. Il mondo della cultura genovese e non solo è in lutto per la scomparsa prematura di Francesco Langella, storico direttore della Biblioteca De Amicis e conosciuto in tutto il paese per la sua attività di promozione della cultura, della lettura e dell’educazione dei ragazzi.

Langella ha guidato la biblioteca per ragazzi per 29 anni, facendola diventare un punto di riferimento nel circuito nazionale. Nel 2009 era andato in pensione, entrando nel Comitato esecutivo nazionale d’Associazione Italiana Biblioteche con delega alla biblioteca pubblica.

