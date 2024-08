Ginnastica artistica, Alice D’Amato saluta Parigi con un sesto posto nel corpo libero: gli highlights della sua Olimpiade

Un argento a squadre che mancava dal 1928, un quinto posto nelle parallele asimmetriche, un quarto posto nell’all-around (a 132 millesimi di punto dalla possibilità di ottenere un’altra storica medaglia ritoccando il miglior piazzamento italiano in precedenza appartenente a Vanessa Ferrari, la quale si era classificata ottava), l’oro da sogno conquistato poche ore fa davanti all’astro nascente della ginnastica artistica Rebeca Andrade e il sesto posto nel corpo libero.

È questa la fotografia “in pillole” dell’Olimpiade da sogno di Alice D’Amato, atleta genovese che ha riscritto la storia della ginnastica artistica azzurra mettendosi al collo due medaglie iconiche. “Io non ho più parole… cos’hai fatto sorellina mia” e ancora “Papà questo è per te”: la prima ad emozionarsi insieme all’intera nazione per i risultati della sorella gemella è stata Asia D’Amato, estromessa da questa edizione dei Giochi Olimpici a causa di un infortunio al legamento crociato. Commovente la dedica al papà, strappato all’amore delle figlie a causa di una malattia nel 2022.

