Gli irriducibili del bagno a Quinto nel mare ancora inquinato: “Qui una volta era molto peggio”

Genova. “Fosse solo la cacca il problema, quando ero bambina io ci nuotavamo in mezzo. Quello che mi fa paura sono i veleni chimici”. La signora Marina, quasi sessantenne, non teme il divieto di balneazione ancora in vigore nel tratto di costa a levante del depuratore di Quinto dopo l’enorme sversamento di liquami in mare avvenuto giovedì scorso. Inquinamento o no, non si rinuncia al bagno quotidiano davanti alla Lega Navale: “Sì, stavolta era palese, ma di solito non è molto diverso. Quella schifezza lì che galleggia anche in altri giorni cos’è?”, domanda indicando la patina di schiuma sulla superficie dell’acqua.

A quattro giorni dall’episodio, su cui indaga la Procura per presunti reati ambientali, il litorale del Levante genovese è tornato in gran parte balneabile, secondo i campionamenti effettuati da Arpal, eccetto il segmento intorno a via Divisione Acqui (Bagnara e zone limitrofe) dove la concentrazione di batteri fecali è ancora superiore alla soglia massima. L’aspetto del mare non è molto rassicurante, ma d’altra parte potrebbe trattarsi di semplici mucillagini di origine naturale – prodotte cioè dalle alghe – e non di liquami residui dallo sversamento. In ogni caso il pericolo per la salute non è visibile a occhio nudo: quello che conta non è la limpidezza dell’acqua, che può essere torbida per molti fattori, ma piuttosto la presenza di microorganismi nocivi.

