I tre magi? Erano quattro. Lo racconta ad Airola lo spettacolo di Antonio Catalano

Prosegue il festival teatrale Nuove Terre. Giovedì 8 agosto l’appuntamento è a Sesta Godano, in località Airola, quando alle 21.30 andrà in scena Artban. La leggenda del quarto re mago. Quattro erano i tre Magi. Poema contadino, di e con Antonio Catalano. Musiche dal vivo a cura della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Sesta Godano.

“Quattro erano i tre Re Magi”, recita un’antica formula. E allora perché il quarto ha mancato l’appuntamento con gli altri a Betlemme, per adorare il Bambinello? Che strada avrà imboccato? E che doni portava con sé? Domande che trovano una risposta nel dolce racconto di Antonio Catalano, che rivela la vicenda del Mago Artabàn, intento a ricucire il mondo e ad inseguire stelle con la coda, in una giullarata a capitoli, tra parole, magie, canti e lettere d’amore.

Spettacolo a ingresso gratuito. Info Officine Papage – 371/4612350 // info@officinepapage.it // officinepapage.it

