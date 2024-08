Il meteo di oggi, 5 agosto, e dei prossimi giorni a Genova e in Liguria

Genova. Ancora protagonista l’anticiclone sull’Europa sud occidentale, tuttavia con disturbi alle medie quote che favoriranno lo sviluppo di fenomeni temporaleschi, nel pomeriggio, sul Nord Italia: le previsioni meteo per oggi, lunedì 5 agosto, e per i prossimi giorni a Genova e Liguria secondo il centro meteo Limet.

Come nei giorni scorsi la Liguria si trova al centro di un nucleo anticiclonico in cui permangono condizioni tipicamente estive, con sole e temperature sopra i trenta gradi. I livelli di umidità sono leggermente inferiori a quelli dei giorni scorsi ma sempre tali da generare un disagio fisiologico. Ancora non è stato emesso il “bollettino” sulle ondate di calore del ministero della Salute ma al momento la situazione a Genova è di livello 1, “gialla”.

