Inchiesta corruzione, Aldo Spinelli torna libero: “Tre mesi terribili, mi mancava la mia famiglia. Finalmente una buona notizia”

Liguria. “Finalmente una buona notizia è arrivata”. Sono queste le prime parole di Aldo Spinelli da libero. L’imprenditore da giovedì 5 agosto può lasciare la villa di Quarto in cui ha trascorso gli ultimi tre mesi, alla luce del via libera alla revoca dei domiciliari da parte della gip Paola Faggioni arrivato in mattinata.

Spinelli, 84 anni, è in realtà arrivato soltanto sino al cancello, accompagnato dall’avvocato Alessandro Vaccaro. Maglietta bianca, bermuda e ciabatte, ha salutato i giornalisti e chiesto “rispetto” per i suoi tempi, assicurando che “chiariremo tutto, i nostri avvocati chiariranno tutto punto per punto ciò che è stato scritto e detto”.

