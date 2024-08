Incidente stradale al Canaletto: giovane portato in ospedale

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in Via Don Pertile al Canaletto. Per dinamiche in fase di accertamento da parte delle autorità competenti un uomo di 35 anni ha perso il controllo della propria auto che ha impattato con un altro mezzo a bordo del quale viaggiavano altre persone. Il bilancio è di un ferito, il 35enne, che è stato soccorso dalla Pubblica assistenza della Spezia che ha provveduto a trasportarlo in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco della Spezia e le forze dell’ordine. Seguiranno ulteriori accertamenti.

