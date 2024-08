L’arte incontra la musica: ballare tra i dipinti al Bonfin di Nervi

Genova. Venti opere di altrettanti artisti, ciascuna ispirata a una canzone differente. Venti canzoni che si potranno ascoltare semplicemente scansionando un codice QR, mentre dal vivo si alterneranno musicisti di varie estrazioni, mentre il pubblico potrà ballare tra i dipinti. Sarà un’esperienza immersiva di colori e note, quella che si terrà l’8 agosto al Bonfim Club di Nervi. E’ la seconda tappa del percorso avviato da LineOut, la galleria virtuale fondata dalla giovane artista Elisa Nicolini con il duplice obiettivo di offrire agli artisti emergenti uno spazio, per ora online ma presto anche fisico, nel quale avere visibilità gratuitamente, e di celebrare Genova attraverso eventi artistici nei suoi luoghi storici.

Il primo step era stato, il 1° giugno scorso, l’evento “Visioni Emergenti”, durante il quale 20 giovani artisti avranno la possibilità di esporre gratuitamente i loro lavori nell’antica sede di Villa Migone, simbolo della storia di Genova. Forti delle oltre duemila presenze registrate in un solo giorno in quella suggestiva cornice storica, i fondatori di LineOut hanno pensato una nuova mostra collettiva, questa volta in una location come il Bonfim Club, ormai da molti anni parte dell’identità artistica e culturale genovese.

» leggi tutto su www.genova24.it