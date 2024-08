Meteo, nuvole e sole si alternano sulla Liguria: nel pomeriggio possibili temporali nelle aree interne

Liguria. Ancora protagonista l’anticiclone sull’Europa sud-occidentale, tuttavia con disturbi alle medie quote che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi nel pomeriggio su Liguria e Nord Italia in generale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte e il mattino cielo prevalentemente sereno o velato, con qualche nube in più, ma comunque rada, nell’interno del centro-ponente. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità, con formazione di fenomeni convettivi Specialmente su Alpi Liguri, Bormida e Valli Aveto/Trebbia. In miglioramento dalla serata.

