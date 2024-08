Olimpiadi, Azzurri battuti 9-8 dalla Grecia: mercoledì i quarti di finale

Parigi. Nell’ultima giornata della fase a gironi arriva la prima sconfitta del Settebello a Parigi 2024. L’Italia perde di misura, 9-8, contro la Grecia, che la supera nella classifica del girone: 11 punti per entrambe le nazionali, ma ellenici avanti in virtù dello scontro diretto vinto. Come riporta Federnuoto, alla Défense Arena è una gara tesa e tirata. Triplette per Bruni e Condemi; nella Grecia in evidenza Argyropoulos Kanakakis, autore di quattro reti. Le squadre si spendono tantissimo in un continuo testa a testa, con nessuna delle due in grado di portarsi sul doppio vantaggio.

Attesa per conoscere la posizione finale del Settebello nel girone e, dunque, l’avversaria ai quarti: alle 18:30 si affrontano Croazia e Stati Uniti. Con una vittoria nei tempi regolamentari, la Croazia salirebbe al primo posto con 12 punti, scavalcando Grecia e Italia. Se i croati dovessero affermarsi dopo i tiri di rigore, si ricorrerebbe alla classifica avulsa: in questo caso l’Italia risulterebbe prima per una miglior differenza reti (+2). In caso di successo degli Stati Uniti, saranno gli scontri diretti a determinare i posizionamenti: quindi Grecia prima, Italia seconda, Stati Uniti terzi e Croazia quarta.

