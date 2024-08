Padre Melis, si temono altre vittime di abusi. L’appello dei carabinieri: “Chi sa, denunci”

Genova. Non c’era solo quel ragazzino con cui aveva instaurato una vera e propria relazione a sfondo sessuale e i cui genitori, dopo anni di sospetti, hanno deciso di sporgere denuncia. Padre Andrea Melis, il sacerdote arrestato venerdì a Genova per violenza sessuale su minorenne e ora agli arresti domiciliari, si era circondato di altri giovanissimi.

Sono almeno sette i nomi che emergono dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri di Genova sotto il comando di Michele La Stella, che hanno portato avanti le indagini per conto del pm Federico Panichi. Sette adolescenti, tra i 14 e 16 anni, compreso quell’ex chierichetto trattato come un fidanzato in cambio di paghette e regali. Fino a poche settimane fa quando l’inchiesta ha interrotto tutti i rapporti.

