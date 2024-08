Perché arrivare per primo, è un atto di coraggio. Volontario”, al via la campagna di promozione del Gruppo di Protezione Civile e Antincendio Boschivo

Sestri Levante. Perché arrivare per primo, è un atto di coraggio. Volontario è questo il claim della nuova campagna di promozione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Petronio, creata dal Comune di Sestri Levante con il patrocinio dei Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia. L’obiettivo principale della campagna è quello di attrarre nuovi volontari, coinvolgendo la cittadinanza e sensibilizzando sull’importanza del volontariato nella protezione civile e nella lotta agli incendi boschivi.

La campagna comprende la realizzazione di un video promozionale che sarà diffuso a partire da oggi, lunedì 5 agosto, sui canali social dei Comuni in cui opera il Gruppo Val Petronio, oltre a una comunicazione offline con affissioni sui quattro territori coinvolti. Un ringraziamento particolare va a Giovanni Callea di Levante Drones, Davide Dapretto della Cooperativa Sociale Il Volo “Sicurezza e Ambiente” e al grafico Enrico Usberti per la loro collaborazione e professionalità e per aver contribuito alla realizzazione del materiale video e grafico.

» leggi tutto su www.genova24.it