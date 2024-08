Regionali, Toti “ago della bilancia” per il candidato del centrodestra: ecco i nomi sul tavolo

Genova. Alla fine potrebbe essere proprio Giovanni Toti, l’ex presidente da novembre a processo per corruzione appena liberato dagli arresti domiciliari, l’ago della bilancia per decidere il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Ad attenderlo in settimana c’è una serie di incontri a Roma coi vertici nazionali dei partiti che dovrebbe servire a sbrogliare gran parte della matassa per poi chiudere la partita negli ultimi giorni di agosto, in modo da iniziare la campagna elettorale a settembre.

In agenda c’è anzitutto il leader della Lega Matteo Salvini, che già a luglio avrebbe dovuto raggiungere Toti agli arresti domiciliari finché la nuova ordinanza di custodia cautelare per finanziamento illecito non ha cambiato i piani accelerando il percorso verso le dimissioni. Poi Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, formazione centrista di cui l’ex governatore è tuttora “azionista”, poi mercoledì sarà il turno di Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia.

