Sabato 10 agosto al Circolo Arci di Santo Stefano Magra, in Piazza Garibaldi, raccolta firme per il referendum per l’abrogazione della legge sull’Autonomia differenziata. La raccoltà avrà luogo dalle 9.00 alle 12.00. Porterà un saluto il presidente di Arci Val di Magra, Alberto Tognoni.

L’articolo Santo Stefano, sabato all’Arci raccolta firme contro l’Autonomia differenziata proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com