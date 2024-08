Ultima notte di Palio e premiazioni: la sfilata è del Fossamastra, Lerici miglior carro, Le Grazie miglior figurante, Fezzano miglior colonna sonora

L’ultima sera, quella degli arrivederci, animata da un pizzico di malinconia prima di salutarsi per poi rivedersi più avanti oppure alla prossima sfida per il Trofeo di Natale. Il Palio del Golfo racchiude di fatto che gli spezzini, volenti o nolenti, condividono e in un modo o nell’altro non possono farne a meno. Ed è con la classica cerimonia in Piazza Europa che tutta la Spezia si saluta in attesa dell’edizione numero cento delle gare. Posati i remi e messa la divisa buona borgate e armi si sono ritrovati per onorare re, regine e principi del Golfo ma portarsi a casa anche qualche premio particolare.

Tra i premi più ambiti c’è quello per la sfilata che quest’anno è stretto forte tra le mani della borgata con 382,6 punti è il Fossamastra che racconta attraverso i sogni di un bambino la meraviglia del Golfo e cita Musante con la gigantesca marionetta di “Mister Palio” per domare tredici piccole stelle, secondo con 355,10 punti è il Canaletto che ha portato in sfilata una scuola dedicata ai muscoli “vietando” la parola “cozza” con ironia e simpatia e terzo con 324 punti è il Fezzano con “Oroscopalio”.

