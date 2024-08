Ztl in centro, Bucci tira dritto ma promette correttivi: in Piccapietra nuovi parcheggi per le moto

Genova. La nuova Ztl in centro tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma si farà. Lo hanno confermato il sindaco di Genova Marco Bucci e gli assessori Matteo Campora e Paola Bordilli incontrando una delegazione dei commercianti del Civ Sestiere Carlo Felice insieme al presidente di Confcommercio Alessandro Cavo. Nessun passo indietro da Tursi, che aveva rimandato l’entrata in vigore del provvedimento per arginare la protesta dei negozianti, ma prima di partire si metterà a punto una serie di correttivi.

Del resto a rivelare le intenzioni del Comune è il pannello luminoso comparso proprio oggi alla fine della galleria Nino Bixio per segnalare l’ingresso nella zona off limits dopo la svolta in piazza Fontane Marose. Ad oggi, nei giorni feriali la Ztl risulta “non attiva” e transitabile da chiunque, mentre dalle 20.00 di venerdì fino alle 24.00 di domenica il varco si chiude. L’obiettivo è proprio generalizzare gli orari di stop al traffico.

