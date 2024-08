Aeroporto, Uiltrasporti: “Serve chiarezza e un incontro urgente per tutelare i lavoratori”

Genova. “Vogliamo sottolineare l’urgenza di un incontro con i soci, che riteniamo essenziale, a causa della crescente confusione che sta affliggendo il nostro aeroporto. Le recenti dichiarazioni del presidente di ENAC hanno suscitato timore e sconcerto tra i lavoratori, generando un clima di incertezza che deve essere affrontato con immediatezza. Inoltre, vogliamo esprimere la nostra perplessità riguardo all’imposizione di un socio privato che, peraltro fino ad oggi, non ha contribuito in modo significativo al miglioramento dei traffici dell’aeroporto di Genova, noi rilanciamo e riteniamo che il controllo pubblico debba mantenersi e chiediamo anche al comune di Genova, come peraltro dichiarato, di entrare nella compagine societaria”.

A dirlo, in una nota stampa, Roberto Gulli e Silvana Comanducci di UilTrasporti: “È imperativo che l’aeroporto riprenda la sua centralità, non solo in termini turistici e stagionali, ma anche attraverso un funzionamento continuo durante tutto l’anno. Un focus particolare deve essere posto sullo sviluppo del settore cargo, il quale è stato a lungo trascurato ma che, attraverso il progetto della Green Logistic Valley, potrebbe offrire enormi benefici, anche in termini occupazionali”.

