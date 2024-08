Alassio, tutto pronto per la 42esima edizione del Concorso dei Castelli di Sabbia

Alassio. Come ogni anno, il concorso vedrà gli stabilimenti balneari di Alassio mettersi in gioco in una gara di scultura, architettura, arte e inventiva con protagonisti i bambini, affiancati dagli adulti, impegnati nella costruzione di splendide opere a tema libero realizzate con la sabbia.

Gli ospiti degli stabilimenti balneari cittadini interessati a partecipare potranno iscriversi gratuitamente compilando l’apposito modulo che verrà consegnato da un rappresentante dell’Ufficio Turismo del Comune di Alassio nella giornata di domani, mercoledì 7 agosto, indicando il nominativo del capo-squadra e il numero esatto dei partecipanti.

