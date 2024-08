Parigi. Record del mondo under 20 a Savona circa tre mesi fa, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi questa sera. È questa in estrema sintesi la parabola del predestinato Mattia Furlani, atleta che ha appena conquistato la ventiseiesima medaglia della spedizione azzurra nella rassegna a Cinque Cerchi organizzata in Francia.

+++IN AGGIORNAMENTO+++

» leggi tutto su www.ivg.it