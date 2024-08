Benifei: “Orlando candidato giusto per guidare coalizione già unita da battaglie”

“Andrea Orlando è il candidato giusto per guidare una coalizione che è già unita dalle battaglie fatte insieme in questi anni, ben prima dell’esplosione delle inchieste giudiziarie, e che deve lottare per ridare dignità a una Regione martoriata dal clientelismo, dall’abbandono, dal disinteresse per il lavoro, per le fragilità, per i bisogni reali delle persone”. Lo ha dichiarato oggi Brando Benifei, europarlamentare spezzino del Partito democratico.

