Calcio, tante novità in casa Savona: comunicazione affidata a Mirko Principato, Alain Milani verso la presidenza del club

Savona. Un inizio di settimana ricco di novità guardando alla stagione che verrà. Da domani prenderà ufficialmente il via l’annata 2024/2025 del Savona, sodalizio che proverà a fare la voce grossa dopo aver condotto un calciomercato estremamente ambizioso.

Il Vecchio Delfino è stato inserito nel girone “B” della prossima edizione della Prima Categoria, medesimo raggruppamento con cui i biancoblù hanno avuto modo di cimentarsi durante le scorse annate. Il cammino degli Striscioni, ai nastri di partenza, non si profila propriamente agevole: come accaduto nelle ultime stagioni infatti, il livello del girone in cui sono stati inseriti gli uomini di mister Monte appare di assoluta caratura.

